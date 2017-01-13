Экипаж Васильева лидирует перед последним этапом ралли "Эко Рейс" в зачете внедорожников

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов на "Мини" после 11 этапов лидируют в генеральной классификации ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете внедорожников и грузовиков.

На 11-м этапе, длительность которого составляла 208,02 км, россияне показали второе время, уступив французам Матье Серрадори и Фабьену Луркуину (LCR 30) 1 минуту 33 секунды.

В общем зачете Васильев и Жильцов опережают ближайших преследователей Мирослава Заплетала и Марека Сикору на "Хаммере" на 2 часа 10 минут 30 секунд.

В зачете мотоциклов и квадроциклов лидирует Гев Селла из ЮАР на КТМ.

"Эко Рейс" завершится 14 января в Дакаре.