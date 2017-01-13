Адвокат: данные доклада Макларена не доказывают вину Легкова и Белова

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МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Данные, опубликованные по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, не доказывают вину российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсменов Христоф Вишеманн.
23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. В их числе оказались олимпийский чемпион Легков и Белов. В пятницу Международная федерация лыжного спорта (FIS) заслушала показания спортсменов и адвоката.
"С юридической точки зрения разговор получился непростым. Представители FIS повторили позицию, высказанную Маклареном в его докладе. Я не ставил задачу доказать, что в докладе Макларена неправда, поскольку это не моя работа давать оценку этому документу. Моя позиция заключалась в том, что документы, представленные в докладе, не доказывают персональную вину спортсменов", - сказал Вишеманн.
"В базе данных, опубликованной Маклареном, даже не указаны имена спортсменов, все документы закодированы. Нет никаких доказательств связи закодированной информации с конкретными спортсменами. Данные слишком путанные", - подчеркнул он.
Слушания прошли в Цюрихе, они продолжались 1 час 45 минут. "Для участия в них в Швейцарию прибыл Легков и его тренер Маркус Крамер, который, впрочем, не смог присутствовать на заседании. Евгений Белов присоединился к нам по видеоконференции из Москвы, как и председатель антидопинговой комиссии FIS Патрик Смис, который вышел на связь из Торонто. Это был спокойный и честный разговор, каждый из спортсменов получил возможность чистосердечно высказать свою точку зрения", - отметил адвокат спортсменов.
Решение по делу Легкова и Белова должно быть вынесено на следующей неделе.
Кроме того, на основании расследования Макларена от соревнований были отстранены чемпионы мира Максим Вылегжанин и Алексей Петухов, а также Юлия Иванова и Евгения Шаповалова. Их дела будут рассмотрены FIS отдельно.
Во второй части доклада Макларена, которая была опубликована 9 декабря в Лондоне, утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям.