Футболисты сборной Петербурга проиграли словенцам в матче Мемориала Гранаткина

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, проиграла команде Словении со счетом 0:3 в матче заключительного тура группового турнира Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

Забитыми мячами отметились Яка Бийол (14, 78-я минуты) и Эстер Соклер (83). На 87-й минуте Бийол получил красную карточку. Ранее сборная Санкт-Петербурга, одержавшая в первых двух матчах две победы, обеспечила себе первое место в группе D и выход в плей-офф турнира.

В другом матче группы сборная Ирана разгромила команду Молдавии со счетом 5:0. Второе место в группе D заняла сборная Словении (5 очков), третьими стали иранцы (4), четвертыми - футболисты из Молдавии (1).

В группе C сборная Казахстана обыграла команду Литвы - 2:0, а словаки оказались сильнее азербайджанцев - 1:0. Первое место с пятью очками заняли представители Казахстана, по дополнительным показателям обойдя словаков, третьими стали литовцы (4), четвертыми футболисты команды Азербайджана (1).

В четвертьфинале сборная Санкт-Петербурга сыграет с командой Словакии, казахстанцы встретятся со словенцами. Также в 1/4 финала пройдут игры Россия - Болгария и Греция - Латвия. Матчи этой стадии пройдут 15-16 января.

Международный турнир юношеских команд памяти Валентина Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает Санкт-Петербург. Сборные СССР и России выигрывали главный приз 18 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. Год назад кубок достался сборной Словении.