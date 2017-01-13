РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к марту

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) рассчитывает полностью погасить долги к марту 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Андрей Кириленко.

"Рассчитываем в течение двух месяцев уже полностью погасить долги", - заявил Кириленко.

При этом ранее он сообщал о планах полностью избавиться от задолженностей к концу текущего года. На данный момент долг РФБ составляет порядка 120 млн рублей.

В конце августа 2015 года, когда Кириленко возглавил РФБ, долг организации составлял 280 млн рублей.