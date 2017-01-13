"Авангард" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Омский "Авангард" одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Владимир Соботка (25-я минута) и Илья Зубов (60).
В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" занимает второе место, набрав в 50 матчах 96 очков, "Северсталь" на Западе с 59 очками после 49 игр идет 13-й.
В следующем матче омичи 18 января в гостях сыграют с лидером Восточной конференции магнитогорским "Металлургом", череповчане 15 января на своем льду примет "Металлург" из Новокузнецка.