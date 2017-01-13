Новокузнецкий "Металлург" потерпел 10-е поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА разгромил новокузнецкий "Металлург" со счетом 9:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Белов (1-я минута), Виктор Тихонов (10), Александр Хохлачев (10), Евгений Дадонов (20), Вадим Шипачев (22, 25), Динар Хафизуллин (52), Павел Дацюк (54) и Никита Гусев (60). У проигравших отличился Алексей Разумов (54).

Для "Металлурга" это поражение стало 10-м подряд в КХЛ. СКА продлил свою победную серию до четырех встреч.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 49 матчах 115 очков, "Металлург" на Востоке с 30 очками после 49 игр идет на последней, 15-й позиции.

В следующем матче СКА на своем льду примет новосибирскую "Сибирь", "Металлург" в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью". Обе встречи пройдут 15 января.