БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"

Баскетболист ЦСКА Джоэл Фрилэнд борется за мяч с игроками "Милана" © Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над итальянским "Миланом" со счетом 101:64 в домашнем матче Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо Де Коло, в его активе 22 очка. ЦСКА прервал свою серию из трех поражений в турнире.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 17 матчах 13 побед. "Милан" идет на последней, 16-й позиции.

В следующем матче на своей площадке примет немецкий "Бамберг", "Милан" также дома сыграет с турецким "Галатасараем". Обе встречи пройдут 19 января.