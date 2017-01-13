БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал крупную победу над итальянским "Миланом" со счетом 101:64 в домашнем матче Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий армейцев Нандо Де Коло, в его активе 22 очка. ЦСКА прервал свою серию из трех поражений в турнире.
В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 17 матчах 13 побед. "Милан" идет на последней, 16-й позиции.
В следующем матче на своей площадке примет немецкий "Бамберг", "Милан" также дома сыграет с турецким "Галатасараем". Обе встречи пройдут 19 января.