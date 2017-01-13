ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (18-я минута) и Дмитрий Кугрышев (55). У проигравших отличился Егор Миловзоров (53).
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 50 матчах 114 очков, "Сибирь" на Востоке с 65 очками после 50 игр идет 10-й.
В следующем матче ЦСКА 18 января в гостях сыграет с московским "Динамо", "Сибирь" 15 января также на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.