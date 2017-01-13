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ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
13 января, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейского клуба
Материал из 1 страницы
Хоккеисты ЦСКА

Хоккеисты ЦСКА

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Мамин (18-я минута) и Дмитрий Кугрышев (55). У проигравших отличился Егор Миловзоров (53).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 50 матчах 114 очков, "Сибирь" на Востоке с 65 очками после 50 игр идет 10-й.

В следующем матче ЦСКА 18 января в гостях сыграет с московским "Динамо", "Сибирь" 15 января также на выезде встретится с санкт-петербургским СКА.

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