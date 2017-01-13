Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о Месси

Спорт
13 января, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
В заявлении пресс-службы говорится, что Пере Гратакос публично высказал мнение, которое не совпадает с точкой зрения клуба
Материал из 1 страницы
Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA/Juan Carlos Cardenas

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Руководство испанской "Барселоны" приняло решение уволить директора клуба Пере Гратакоса, отвечающего за сотрудничество с Королевской федерацией футбола Испании, из-за его комментария в адрес форварда команды Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.

После матча Кубка Испании с "Атлетиком" (3:1) 11 января, в котором аргентинец забил один из мячей, Гратакос заявил, что "Барселона" прошла дальше не только благодаря Месси, победа является заслугой всей команды, так как без партнеров он не был бы столь хорошим футболистом.

В своем заявлении пресс-служба "Барселоны" отметила, что Гратакос был уволен из-за того, что публично высказал мнение, которое не совпадает с точкой зрения клуба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
16
Поражение в лотерее: российские хоккеисты уступили в полуфинале молодежного ЧМ
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина вновь провела ракетные учения вблизи Крыма
2
В Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ
3
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17
4
Россельхознадзор: четверть продуктов питания в РФ фальсифицируется
5
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу Западу
6
Малоимущие деревенские пенсионеры получат 4 тонны подарков
7
У берегов Болгарии замерзло Черное море
Темы дня
Реклама