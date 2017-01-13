"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о Месси

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Руководство испанской "Барселоны" приняло решение уволить директора клуба Пере Гратакоса, отвечающего за сотрудничество с Королевской федерацией футбола Испании, из-за его комментария в адрес форварда команды Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте клуба.
После матча Кубка Испании с "Атлетиком" (3:1) 11 января, в котором аргентинец забил один из мячей, Гратакос заявил, что "Барселона" прошла дальше не только благодаря Месси, победа является заслугой всей команды, так как без партнеров он не был бы столь хорошим футболистом.
В своем заявлении пресс-служба "Барселоны" отметила, что Гратакос был уволен из-за того, что публично высказал мнение, которое не совпадает с точкой зрения клуба.