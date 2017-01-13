ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставит Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо". "Динамо", в свою очередь, обязуется размещать логотип спонсора на рекламных носителях при проведении мероприятий, на сувенирной и полиграфической продукции, на различных интернет-ресурсах. Кроме того, ВТБ оставляет за собой право на участие и вручение призов и подарков в наградных мероприятиях "Динамо".

Ранее общество "Динамо" приняло предложение банка ВТБ о покупке 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и ВФСО на три года.