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ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.

Спорт
13 января, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Средства будут предоставлены на проведение спортивных мероприятий до конца 2019 года
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© ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк ВТБ предоставит Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

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Отмечается, что вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо". "Динамо", в свою очередь, обязуется размещать логотип спонсора на рекламных носителях при проведении мероприятий, на сувенирной и полиграфической продукции, на различных интернет-ресурсах. Кроме того, ВТБ оставляет за собой право на участие и вручение призов и подарков в наградных мероприятиях "Динамо".

Ранее общество "Динамо" приняло предложение банка ВТБ о покупке 74,99% акций футбольного клуба за 1 рубль с учетом условия по подписанию договора о спонсорстве между ВТБ и ВФСО на три года.

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