Титов: сумма спонсорского вклада ВТБ для "Динамо" обусловлена большим объемом услуг

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сумма спонсорского вклада, предоставленного ВТБ Всероссийскому физкультурно- спортивному обществу (ВФСО) "Динамо", обусловлена большим объемом услуг, который получит банк. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правления ВТБ Василий Титов.

Вклад предоставляется для организации и проведения в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года спортивных, физкультурно-массовых и иных мероприятий "Динамо". Размер вклада составляет 10,62 млрд рублей.

"Речь идет о футбольном и хоккейном клубах, мероприятиях центрального совета. Очень большой объем услуг, которые нам предоставляются. Отсюда и такая сумма", - пояснил Титов.

В конце декабря ВФСО "Динамо" выкупило у банка ВТБ 74,99 процента акций футбольного клуба "Динамо" при условии подписания договора о спонсорстве между ВТБ и обществом.