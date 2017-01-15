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Вяльбе: не стоит возносить победы российских лыжниц до небес

Спорт
15 января, 18:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Президент Федерации лыжных гонок России заявила, что главный старт еще впереди
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Елена Вяльбе

Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рада успешному выступлению россиянок на этапе Кубка мира в Тоблахе, но считает, что не стоит возносить их результаты до небес, так как впереди главный старт - чемпионат мира. Об этом Вяльбе сообщила ТАСС.

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"Знаете, так сильно не стоит возносить эти победы до небес, ведь главный старт у нас впереди - чемпионат мира. Безусловна, я очень рада за девчонок и понравилось, что сегодня и Юля свой этап грамотно отработала, и Наталья, помимо того, что она в хорошей форме, тактически изумительно сработала", - сказала Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти.

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