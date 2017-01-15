Вяльбе: не стоит возносить победы российских лыжниц до небес

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МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рада успешному выступлению россиянок на этапе Кубка мира в Тоблахе, но считает, что не стоит возносить их результаты до небес, так как впереди главный старт - чемпионат мира. Об этом Вяльбе сообщила ТАСС.
В воскресенье Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли первое место в командной спринтерской гонке свободным стилем. В субботу Матвеева выиграла личный спринт - впервые за 10 лет на этапах КМ.
"Знаете, так сильно не стоит возносить эти победы до небес, ведь главный старт у нас впереди - чемпионат мира. Безусловна, я очень рада за девчонок и понравилось, что сегодня и Юля свой этап грамотно отработала, и Наталья, помимо того, что она в хорошей форме, тактически изумительно сработала", - сказала Вяльбе.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти.