Вяльбе: не стоит возносить победы российских лыжниц до небес

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рада успешному выступлению россиянок на этапе Кубка мира в Тоблахе, но считает, что не стоит возносить их результаты до небес, так как впереди главный старт - чемпионат мира. Об этом Вяльбе сообщила ТАСС.

В воскресенье Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли первое место в командной спринтерской гонке свободным стилем. В субботу Матвеева выиграла личный спринт - впервые за 10 лет на этапах КМ.

"Знаете, так сильно не стоит возносить эти победы до небес, ведь главный старт у нас впереди - чемпионат мира. Безусловна, я очень рада за девчонок и понравилось, что сегодня и Юля свой этап грамотно отработала, и Наталья, помимо того, что она в хорошей форме, тактически изумительно сработала", - сказала Вяльбе.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти.