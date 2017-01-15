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Елистратов занял первое место на дистанции 3000 м на ЧЕ по шорт-треку

Спорт
15 января, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Вторым стал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь
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Семен Елистратов

Семен Елистратов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Семен Елистратов занял первое место на дистанции 3000 м на чемпионате Европы по шорт-треку, проходящем в итальянском Турине. Его результат - 5 минут 01,663 секунды.

Вторым стал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь (5.01,787), третьим - голландец Шинки Кнегт (5.02,029). Еще один россиянин Виктор Ан был дисквалифицирован за нарушение правил во время забега.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье эстафетами.

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