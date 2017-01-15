Елистратов защитил титул абсолютного чемпиона Европы по шорт-треку

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Семен Елистратов одержал победу в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в итальянском Турине. По сумме четырех дистанций он набрал 86 очков.
Вторым стал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь (71 очко), третьим - голландец Шинки Кнегт (54). Россиянин Виктор Ан (17) занял восьмое место, Александр Шульгинов - 10-е (3).
По ходу турнира Елистратов победил на дистанциях 1500 и 3000 метров, завоевал бронзу на 1000 м и стал пятым на 500 м.
Россиянин защитил титул чемпиона Европы в многоборье, который он завоевал в прошлом году в Сочи. В 2015 году в многоборье на чемпионате Европы в Дордрехте россиянин был третьим, в 2014 году в Дрездене - вторым. Всего в активе Елистратова теперь восемь золотых медалей чемпионатов Европы с отдельных дистанций и 10 - с учетом многоборья.
Елистратов является олимпийским чемпионом Игр в Сочи 2014 года в эстафете и чемпионом мира 2015 года на дистанции 1500 м.