Елистратов защитил титул абсолютного чемпиона Европы по шорт-треку

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россиянин Семен Елистратов одержал победу в многоборье на чемпионате Европы по шорт-треку, который проходит в итальянском Турине. По сумме четырех дистанций он набрал 86 очков.

Вторым стал представитель Венгрии Шандор Лю Шаолинь (71 очко), третьим - голландец Шинки Кнегт (54). Россиянин Виктор Ан (17) занял восьмое место, Александр Шульгинов - 10-е (3).

По ходу турнира Елистратов победил на дистанциях 1500 и 3000 метров, завоевал бронзу на 1000 м и стал пятым на 500 м.

Россиянин защитил титул чемпиона Европы в многоборье, который он завоевал в прошлом году в Сочи. В 2015 году в многоборье на чемпионате Европы в Дордрехте россиянин был третьим, в 2014 году в Дрездене - вторым. Всего в активе Елистратова теперь восемь золотых медалей чемпионатов Европы с отдельных дистанций и 10 - с учетом многоборья.

Елистратов является олимпийским чемпионом Игр в Сочи 2014 года в эстафете и чемпионом мира 2015 года на дистанции 1500 м.