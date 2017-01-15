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Россияне завоевали серебро в эстафете на чемпионате Европы по шорт-треку

Спорт
15 января, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Победили голландцы, третье место заняла команда Италии
Материал из 1 страницы
© EPA/SEBASTIAN KAHNERT, архив

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне Семен Елистратов, Виктор Ан, Александр Шульгинов и Денис Айрапетян заняли второе место в эстафете на чемпионате Европы по шорт-треку, который завершился в итальянском Турине. Спортсмены показали результат 6 минут 56,889 секунды.

Победили голландцы (6.56,809), третье место заняла команда Италии (7.00,168).

Ранее Елистратов одержал победу в многоборье.

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