Россияне завоевали серебро в эстафете на чемпионате Европы по шорт-треку

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне Семен Елистратов, Виктор Ан, Александр Шульгинов и Денис Айрапетян заняли второе место в эстафете на чемпионате Европы по шорт-треку, который завершился в итальянском Турине. Спортсмены показали результат 6 минут 56,889 секунды.

Победили голландцы (6.56,809), третье место заняла команда Италии (7.00,168).

Ранее Елистратов одержал победу в многоборье.