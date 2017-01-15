Российский саночник Репилов рассчитывает завоевать две медали на чемпионате мира

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский саночник Роман Репилов, завоевавших золото и серебро на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде, рассчитывает завоевать также две медали на предстоящем чемпионате мира в австрийском Инсбруке. Об этом он сообщил ТАСС.

На завершившемся в воскресенье в латвийской Сигулде этапе Кубка мира по санному спорту сборная России показала свой лучший результат за всю историю участия в соревнованиях, завоевав восемь медалей: четыре золотых, две серебряных и две бронзовых.

"Думаю, можно будет рассчитывать на медали и на чемпионате мира, ведь команда сейчас находится в тонусе, в хорошей форме, надо только хорошо и чисто проехать. Думаю, даже возможно будет завоевать две медали, как в Латвии. Среди мужчин можно будет рассчитывать на несколько медалей, если все пойдет хорошо, по крайней мере, у нас сейчас есть несколько человек, способных бороться за высокие места, в том числе и за золото. Мы ведь ради него выступаем", - сказал Репилов.

"На этапе Кубка мира у меня не было проблем ни с санями, ни с тренировками, получилось неплохо проехать трассу, благодаря чему удалось завоевать медали. Каждый спортсмен всегда хочет победить, и если кто-то выступает лучше тебя, ты всегда стремишься его догнать, за счет чего сам растешь. К тому же у нас есть хороший тренерский штаб, который все говорит, отрабатывает с нами технику, хорошо объясняет трассу", - добавил спортсмен.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в австрийском Инсбруке с 27 по 29 января.