Мутко: спортивная злость после допингового психоза помогла саночникам добиться успеха

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спортивная злость после давления, связанного с допинговым скандалом, помогла сборной России по санному спорту собраться и показать отличный результат на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
В Сигулде россияне показали лучший результат за всю историю участия в этапах Кубка мира, завоевав восемь медалей и заняв первое место в общекомандном зачете (4-2-2). Второй стала команда Германии (3-3-1), третье место - у сборной Латвии (0-2-1).
"Здесь нет ничего удивительного. Альберт Демченко (главный тренер сборной - прим. ТАСС) уже говорил, что эта трасса нам очень знакома, наши ребята много тренируются на ней, что немаловажно. Плюс стабильно спокойная обстановка, и лидеры начинают показывать хорошие результаты. Поэтому это закономерный итог", - прокомментировал успех российских саночников Мутко.
"Не без основания можно сказать, что все это бесконечное давление и психоз, связанный с допинговым скандалом, на команде тоже сказывается - ребята собираются, появляется спортивная злость. Это немаловажно, - продолжил вице-премьер. - В целом, молодцы ребята, и хочется всех их поздравить. Но еще раз скажу, что всегда говорил, что есть главные события - чемпионат мира и Олимпиада, и в этом году основное - чемпионат мира, надо готовиться к главному старту и держать его в голове".
После обнародования второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Кроме того, после публикации доклада ряд международных соревнований по зимним видам спорта был перенесен из России в другие страны.
Российские спортсмены в воскресенье добились еще двух ярких побед. Лыжница Наталья Матвеева, в субботу выигравшая личный спринт на этапе Кубка мира в Италии, стала победительницей командного спринта вместе с Юлией Белоруковой, а шорт-трекист Семен Елистратов защитил титул чемпиона Европы в многоборье.
"Женская сборная по лыжным гонкам очень много работает, прогресс виден каждый год, а Матвеева - одна из наших лидеров. Елистратов же - чемпион Олимпийских игр в Сочи. Он в последние три-четыре года стал одним из лидеров сборной, показывает стабильные результаты. Поэтому в этих успехах ничего удивительного нет", - сказал он.