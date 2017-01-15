Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: спортивная злость после допингового психоза помогла саночникам добиться успеха

Спорт
15 января, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Сборная России по санному спорту на этапе Кубка мира в Сигулде показала свой лучший результат в истории, завоевав восемь медалей
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спортивная злость после давления, связанного с допинговым скандалом, помогла сборной России по санному спорту собраться и показать отличный результат на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Смотрите также
Роман Репилов (слева), Семен Павличенко (в центре) и австриец Вольфганг Киндл
Фурор в Сигулде: российские саночники завоевали восемь медалей на этапе Кубка мира

В Сигулде россияне показали лучший результат за всю историю участия в этапах Кубка мира, завоевав восемь медалей и заняв первое место в общекомандном зачете (4-2-2). Второй стала команда Германии (3-3-1), третье место - у сборной Латвии (0-2-1).

"Здесь нет ничего удивительного. Альберт Демченко (главный тренер сборной - прим. ТАСС) уже говорил, что эта трасса нам очень знакома, наши ребята много тренируются на ней, что немаловажно. Плюс стабильно спокойная обстановка, и лидеры начинают показывать хорошие результаты. Поэтому это закономерный итог", - прокомментировал успех российских саночников Мутко.

"Не без основания можно сказать, что все это бесконечное давление и психоз, связанный с допинговым скандалом, на команде тоже сказывается - ребята собираются, появляется спортивная злость. Это немаловажно, - продолжил вице-премьер. - В целом, молодцы ребята, и хочется всех их поздравить. Но еще раз скажу, что всегда говорил, что есть главные события - чемпионат мира и Олимпиада, и в этом году основное - чемпионат мира, надо готовиться к главному старту и держать его в голове".

После обнародования второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Кроме того, после публикации доклада ряд международных соревнований по зимним видам спорта был перенесен из России в другие страны.

Смотрите также
Семен Елистратов
Елистратов защитил титул абсолютного чемпиона Европы по шорт-треку

Успехи лыжниц и Елистратова абсолютно заслуженны

Российские спортсмены в воскресенье добились еще двух ярких побед. Лыжница Наталья Матвеева, в субботу выигравшая личный спринт на этапе Кубка мира в Италии, стала победительницей командного спринта вместе с Юлией Белоруковой, а шорт-трекист Семен Елистратов защитил титул чемпиона Европы в многоборье.

"Женская сборная по лыжным гонкам очень много работает, прогресс виден каждый год, а Матвеева - одна из наших лидеров. Елистратов же - чемпион Олимпийских игр в Сочи. Он в последние три-четыре года стал одним из лидеров сборной, показывает стабильные результаты. Поэтому в этих успехах ничего удивительного нет", - сказал он.

Смотрите также

Лыжницы Белорукова и Матвеева выиграли командный спринт на этапе КМ в Италии
Просвирнова завоевала серебро чемпионата Европы по шорт-треку в многоборье
Демченко: у российских саночников не будет никакого головокружения от успехов в Сигулде

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
2
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
3
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
6
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
7
Швейцарский адвокат рассказал о допросе Гульнары Каримовой в Ташкенте
Темы дня
Реклама