Мутко: спортивная злость после допингового психоза помогла саночникам добиться успеха

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Спортивная злость после давления, связанного с допинговым скандалом, помогла сборной России по санному спорту собраться и показать отличный результат на этапе Кубка мира в латвийской Сигулде. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

В Сигулде россияне показали лучший результат за всю историю участия в этапах Кубка мира, завоевав восемь медалей и заняв первое место в общекомандном зачете (4-2-2). Второй стала команда Германии (3-3-1), третье место - у сборной Латвии (0-2-1).

"Здесь нет ничего удивительного. Альберт Демченко (главный тренер сборной - прим. ТАСС) уже говорил, что эта трасса нам очень знакома, наши ребята много тренируются на ней, что немаловажно. Плюс стабильно спокойная обстановка, и лидеры начинают показывать хорошие результаты. Поэтому это закономерный итог", - прокомментировал успех российских саночников Мутко.

"Не без основания можно сказать, что все это бесконечное давление и психоз, связанный с допинговым скандалом, на команде тоже сказывается - ребята собираются, появляется спортивная злость. Это немаловажно, - продолжил вице-премьер. - В целом, молодцы ребята, и хочется всех их поздравить. Но еще раз скажу, что всегда говорил, что есть главные события - чемпионат мира и Олимпиада, и в этом году основное - чемпионат мира, надо готовиться к главному старту и держать его в голове".

После обнародования второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов. Кроме того, после публикации доклада ряд международных соревнований по зимним видам спорта был перенесен из России в другие страны.

Успехи лыжниц и Елистратова абсолютно заслуженны

Российские спортсмены в воскресенье добились еще двух ярких побед. Лыжница Наталья Матвеева, в субботу выигравшая личный спринт на этапе Кубка мира в Италии, стала победительницей командного спринта вместе с Юлией Белоруковой, а шорт-трекист Семен Елистратов защитил титул чемпиона Европы в многоборье.

"Женская сборная по лыжным гонкам очень много работает, прогресс виден каждый год, а Матвеева - одна из наших лидеров. Елистратов же - чемпион Олимпийских игр в Сочи. Он в последние три-четыре года стал одним из лидеров сборной, показывает стабильные результаты. Поэтому в этих успехах ничего удивительного нет", - сказал он.