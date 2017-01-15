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БК "Локомотив-Кубань" разгромил "Калев" в матче Единой лиги ВТБ

Спорт
15 января, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 95:64
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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" победили таллинский "Калев" со счетом 95:64 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Локомотива" Кевин Джонс, набравший 15 очков.

В турнирной таблице "Локомотив-Кубань" занимает второе место, одержав 10 побед в 12 встречах. "Калев" идет на 12-й строчке, имея в активе 2 победы в 12 играх.

Остальные результаты игрового дня:

"Парма" - "Зенит" - 86:119;

"Автодор" - "Енисей" - 94:87;

"Нижний Новгород" - "Цмоки-Минск" - 102:95;

"Химки" - "Астана" - 83:66.

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