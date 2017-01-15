БК "Локомотив-Кубань" разгромил "Калев" в матче Единой лиги ВТБ

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" победили таллинский "Калев" со счетом 95:64 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Локомотива" Кевин Джонс, набравший 15 очков.
В турнирной таблице "Локомотив-Кубань" занимает второе место, одержав 10 побед в 12 встречах. "Калев" идет на 12-й строчке, имея в активе 2 победы в 12 играх.
Остальные результаты игрового дня:
"Парма" - "Зенит" - 86:119;
"Автодор" - "Енисей" - 94:87;
"Нижний Новгород" - "Цмоки-Минск" - 102:95;
"Химки" - "Астана" - 83:66.