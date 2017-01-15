Карякин сыграл вничью с Раппортом на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с Рихардом Раппортом из Венгрии в матче второго тура на традиционном шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Также вничью завершились партии Ян Непомнящий (Россия) - Дмитрий Андрейкин (Россия), Левон Аронян (Армения) - Вэй И (Китай), Аниш Гири (Нидерланды) - Уэсли Со (США). Пентала Харикришна (Индия) обыграл соотечественника Башкарана Адхибана, украинец Павел Эльянов был сильнее Луки ван Вели (Нидерланды), а норвежец Магнус Карлсен победил Радослава Войташека из Польши.

После двух туров лидирует Эльянов, одержавший на старте турнира две победы. Далее идут Харикришна и Карлсен (по 1,5), Непомнящий, Андрейкин, Аронян, Вэй И, Со, Карякин, Гири (по 1), Войташек, ван Вели, Адхибан и Раппорт (по 0,5).

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.