Мутко: клубы РФПЛ должны жить по средствам и работать честно

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пример "Томи" вновь доказывает, что клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) должны жить по средствам и работать честно. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Томь" не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу команды с начала сезона. Ряд игроков команды уже расторг контракты с клубом через палату по разрешению споров РФС. По словам руководства томичей, команда может доиграть сезон молодежным составом.

"Надо, чтобы учредители, владельцы, менеджеры клуба жили по средствам и честно работали - вот и все, - прокомментировал ситуацию Мутко. - Зачем подписывать контракты, если у тебя нет источника дохода? Я беседовал с руководителями региона, с губернатором и спрашивал: зачем вы ведете клуб в премьер-лигу, если у вас нет никакой перспективы? "Ну вот, мы надеялись, что нам будут помогать, но вот этот спонсор ушел", - отвечали они".

"Я строил клуб и знаю, что все делается по доходам. Этим надо просто заниматься честно и порядочно, и ничего не будет. А когда люди непонятно что делают, они и финансовый "фэйр-плей" обойдут", - добавил глава РФС.

Мутко отметил, что данная ситуация касается не только футбольных клубов.

"В этом вопросе неважно, идет ли речь о клубе, лиге или, например, РФС. Я в РФС говорю: если у вас доходы сто процентов, а вы подписываете расходы на сто двадцать процентов, то, конечно, вы будете банкротами, ну не сейчас, так через год. Условно, вы выходите на чемпионат мира и зарабатываете определенную сумму, а премии подписываете на сумму в полтора раза больше. Ну раз вы проскочили, взяли кредит, но все-таки когда-то надо отдавать", - сказал он.