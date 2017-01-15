"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

У "Ливерпуля" на 27-й минуте с пенальти отличился Джеймс Милнер, в составе манкунианцев гол на 84-й минуте забил Златан Ибрагимович.

МЮ продлил беспроигрышную серию в разных турнирах до десяти матчей.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место с 40 баллами, "Ливерпуль" с 45 очками идет третьим.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 21 января в гостях сыграет со "Сток Сити", "Ливерпуль" в тот же день примет "Суонси".