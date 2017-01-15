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Зубков: хозяева ЧМ по бобслею в Кенигзее будут чинить препятствия россиянам

Спорт
15 января, 21:46 UTC+3 ВИНТЕРБЕРГ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Президент Федерации бобслея России высказал мнение, что немцы снова будут качественно убирать трассу от снега только перед выступлениями хозяев соревнований
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Александр Зубков

Александр Зубков

© Сергей Бобылев/ТАСС

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 15 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Организаторы чемпионата мира по бобслею и скелетону, который пройдет в феврале в немецком Кенигзее, в случае снежной погоды сделают все, чтобы россияне выступали в менее выгодных условиях. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

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15 января в немецком Винтерберге завершился чемпионат Европы по бобслею и скелетону. Команда России на этом турнире заняла четвертое место в медальном зачете. Победила в турнире сборная Германии. По мнению Зубкова, если бы погода в последние два дня турнира не была снежной или организаторы соревнований добросовестно выполняли свои обязанности по уборке трассы, то отечественные спортсмены могли выступить лучше.

"На чемпионате мира, который пройдет в Германии, немцы также не будут добросовестно убирать снег с трассы перед стартами россиян, - считает собеседник ТАСС. - Они понимают, что Россия конкурентоспособна, поэтому нам в случае снежной погоды придется очень непросто. Поэтому в оставшееся до главного турнира года время нам на тренировках надо еще больше работать над увеличением стартовой скорости".

"Тем не менее, к чемпионату мира мы подходим в боевом настроении - все в наших руках", - подытожил Зубков.

Ранее о хитростях при уборке снега хозяевами чемпионата Европы корреспонденту ТАСС рассказал лидер мужской сборной России по бобслею Александр Касьянов. По его словам, снег из стартовой колеи качественно убирался только перед выступлениями немецких экипажей. А перед стартом россиян активность персонала в очистке трассы резко падала, что негативно отражалось на стартовой скорости, а стартовое отставание по ходу дистанции было отыграть практически невозможно.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года должен был пройти в Сочи, однако в декабре международная федерация приняла решение перенести соревнования в немецкий Кенигзее на фоне допингового скандала.

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