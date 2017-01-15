Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.01:
$ 59.37
€ 63.12
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Слован" обыграл "Югру" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
15 января, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС
Игра завершилась со счетом 3:2
Материал из 1 страницы
Вратарь "Слована" Джастин Погги

Вратарь "Слована" Джастин Погги

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Братиславский "Слован" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жига Еглич (5-я минута), Джонатан Чичу (33) и Игорь Мусатов (52). У проигравших отличились Александр Угольников (52) и Антон Королев (55).

Для "Слована" эта победа стала четвертой подряд.

В турнирной таблице Западной конференции "Слован" занимает 10-е место, набрав в 50 матчах 69 очков, "Югра" на Востоке с 55 очками идет 14-й.

В следующем матче "Слован" 17 января в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Югра" в тот же день также в гостях сыграет с загребским "Медвешчаком".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве автомобиль сбил на тротуаре детскую коляску с младенцем
2
Обнаружено тело третьего провалившегося под лед подростка на Кубани
3
Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости Сербии
4
Песков: американские санкции заставили РФ действовать более эффективно
5
Минфин предложил новую минимальную цену на водку
6
Врио губернатора Калининградской области усомнился в строительстве стены между РФ и Литвой
7
Швейцарский адвокат рассказал о допросе Гульнары Каримовой в Ташкенте
Темы дня
Реклама