"Слован" обыграл "Югру" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Братиславский "Слован" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жига Еглич (5-я минута), Джонатан Чичу (33) и Игорь Мусатов (52). У проигравших отличились Александр Угольников (52) и Антон Королев (55).

Для "Слована" эта победа стала четвертой подряд.

В турнирной таблице Западной конференции "Слован" занимает 10-е место, набрав в 50 матчах 69 очков, "Югра" на Востоке с 55 очками идет 14-й.

В следующем матче "Слован" 17 января в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Югра" в тот же день также в гостях сыграет с загребским "Медвешчаком".