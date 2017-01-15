"Слован" обыграл "Югру" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Вучич: мир в Косове удалось сохранить благодаря мудрости СербииМеждународная панорама 16 января, 0:46
"Реал" проиграл "Севилье", прервав серию из 40 матчей без пораженийСпорт 16 января, 0:44
Глава ЦРУ возмутился заявлением Трампа, сравнившего спецслужбы с нацистамиМеждународная панорама 16 января, 0:37
Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском МельбурнеСпорт 16 января, 0:24
Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетонуСпорт 15 января, 23:57
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛСпорт 15 января, 23:40
Участники конференции в Париже высказались за создание Палестинского государстваМеждународная панорама 15 января, 23:18
Российские рапиристки завоевали серебро на этапе Кубка мира в АлжиреСпорт 15 января, 23:18
Елизавета II во второй раз появилась на публике после болезниОбщество 15 января, 22:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Братиславский "Слован" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Жига Еглич (5-я минута), Джонатан Чичу (33) и Игорь Мусатов (52). У проигравших отличились Александр Угольников (52) и Антон Королев (55).
Для "Слована" эта победа стала четвертой подряд.
В турнирной таблице Западной конференции "Слован" занимает 10-е место, набрав в 50 матчах 69 очков, "Югра" на Востоке с 55 очками идет 14-й.
В следующем матче "Слован" 17 января в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Югра" в тот же день также в гостях сыграет с загребским "Медвешчаком".