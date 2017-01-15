Касьянов заявил, что некачественная уборка трассы помешала его экипажу выиграть медаль ЧЕ

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 15 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Экипаж российского боба-четверки под управлением Александра Касьянова мог выиграть медали чемпионата Европы в немецком Винтерберге, но этому помешал персонал трассы, который ради успеха своих спортсменов плохо убирал снег с трассы перед стартом россиян. Об этом сообщил ТАСС Касьянов.

Четверка Касьянова заняла четвертое место на соревнованиях. Две первых позиции заняли немецкие экипажи.

"Сегодня мы выступили лучше, чем вчера в двойках, когда стали восьмыми, - отметил собеседник ТАСС. - Но опять нельзя не отметить некачественную уборку снега перед нашим выступлением. В первом заезде мы разгонялись по неубранной колее и потеряли на этом минимум одну десятую секунды. Эта десятая на финише уже преобразовывалась в серьезное отставание, которое было очень сложно отыграть".

Днем ранее после заездов экипажей двоек Касьянов рассказал ТАСС о хитростях хозяев трассы. По его словам, снег из стартовой колеи качественно убирался только перед выступлениями немецких экипажей. А когда наступал черед россиян, активность персонала в очистке трассы резко падала, что негативно отражалось на стартовой скорости.

"Нам остается только больше работать над стартом в оставшееся до чемпионата мира время, чтобы в Кенигзее в случае снежной погоды бороться за медали вопреки всем ухищрениям хозяев", - подытожил Касьянов.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет с 13 по 26 февраля.