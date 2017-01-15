Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" одержать девятую победу подряд в НХЛ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. "Вашингтон" разгромил "Филадельфию" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по результативной передаче.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Андре Бураковски (30-я минута), Джастин Уильямс (42, 47) и Мэтт Нисканен (44, 46). "Вашингтон" одержал девятую победу подряд.

Российский нападающий "Вашингтона" Кузнецов отдал одну голевую передачу за 13 минут и 5 секунд на льду. На счету 24-летнего форварда теперь 29 очков (5 шайб + 24 передачи) за 43 матча в сезоне. Капитан "Вашингтона" Овечкин также отметился одной результативной передачей, а также нанес два броска по воротам "Филадельфии" и сделал пять хитов за 17 минут и 56 секунд на площадке. В активе Овечкина 37 очков (21+16) в 43 играх. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов провел на льду 22 минуты 15 секунд, но не отметился результативными действиями.

Российские игроки "Филадельфии" Роман Любимов (12 минут 22 секунды, один бросок) и Иван Проворов (18 минут 53 секунды, два броска) не смогли набрать баллов за результативные действия.

"Вашингтон" поднялся на первое место в Восточной конференции, набрав 63 очка в 43 матчах. "Филадельфия" идет на седьмой строчке, имея в активе 50 очков после 46 встреч. В следующем матче 17 января "Вашингтон" в гостях сыграет с "Питтсбургом", "Филадельфия" 22 января примет "Нью-Джерси".