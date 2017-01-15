Биатлонистка Мякяряйнен может принять участие в ЧМ по лыжам, но не выступит в эстафете

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /Корр.ТАСС Нина Бурмистрова/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сохраняет небольшие шансы выступить на чемпионате мира по лыжным гонкам, который стартует в Лахти в конце февраля, но точно не побежит в женской эстафете. Об этом сообщил газете Ilta Sanomat главный тренер лыжной сборной Финляндии Рейо Юльхя.

Он созванивался с Мякяряйнен, чтобы узнать, намерена ли она приехать в следующие выходные на этап Кубка мира по лыжам в Швецию, чтобы отобраться в Лахти, однако получил отрицательный ответ. Биатлонистка, выигравшая две гонки в Рупольдинге, намерена продолжить участие в Кубке мира по биатлону и поэтому вместо Швеции отправится на следующий этап в итальянскую Антерсельву.

"Кайса сосредоточится на своем главном виде спорта. Это полностью логичное и понятное решение", - подчеркнул Юльхя. Это означает, что спортсменка не выступит в лыжной эстафете на чемпионате мира - именно с прицелом на эту гонку наставник лыжной сборной хотел посмотреть на нее на этапе Кубка мира в Швеции.

"Так что кажется почти точным, что в эстафете в Лахти мы будем бороться силами лыжниц-гонщиц. Проблемы здесь нет, у нас очень конкурентоспособная команда. Следует помнить, что Кайса все время была для лыжной сборной лишь своего рода возможной "бонусной спортсменкой", так же как и для Кайсы лыжные гонки - это лишь дополнительный вид спорта и дополнительная возможность", - пояснил наставник.

Но он не считает, что дверь на чемпионат мира по лыжным гонкам для Мякяряйнен теперь полностью закрыта - ее кандидатуру могут, например, рассмотреть на 30-километровый марафон. "Дверь не закрыта. Вероятные травмы и болезни могут изменить ситуацию", - указал Юльхя.