Утонули в снегу: россияне завоевали две медали на ЧЕ по бобслею и скелетону

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 15 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по бобслею и скелетону на чемпионате Европы в немецком Винтерберге выступила лучше, чем на аналогичном турнире годичной давности. Российские спортсмены могли добиться в Германии большего, но путь к успеху завалило обильным снегом, который очень неохотно убирали хозяева трассы.

На чемпионате Европы - 2016 в активе россиян была только одна бронзовая награда, которую завоевал скелетонист Никита Трегубов. Год спустя к бронзе олимпийского чемпиона по скелетону Александра Третьякова добавилось серебро, выигранное бобслеистками Надеждой Сергеевой и Анастасией Кочержовой. Эта медаль стала первой наградой чемпионата Европы в истории российского женского бобслея.

Перспективы утонули в снегу

Женский бобслей и мужской скелетон были двумя первыми видами соревновательной программы. Старший тренер команды по бобслею Олег Сухорученко в беседе с корреспондентом ТАСС отмечал, что после последних тренировок высоко оценивает медальные перспективы мужских экипажей. Да и обладающая лучшим стартовым разгоном в мире скелетонистка Елена Никитина приехала в Винтерберг бороться за награды.

Однако надеждам российских специалистов не суждено было сбыться из-за снежной погоды в последние дни чемпионата Европы. Первой "жертвой" снегопада стал лидер сборной России по бобслею Александр Касьянов, на прошлом этапе Кубка мира выигравший две серебряных награды, однако на чемпионате Европы в соревнованиях двоек занявший только восьмое место. Спортсмен объяснил ТАСС свой большой проигрыш в первом заезде сознательной недобросовестной работой местного персонала, плохо убиравшего снег со стартовой эстакады перед выступлением основных соперников - немецких бобслеистов.

"Есть колея, по которой идет разгон первые 40 метров, ее перед стартом того или иного экипажа при желании можно прочистить не полностью, а на 30-40 процентов, что значительно гасит скорость, - заметил Касьянов. - Тщательная уборка была только перед стартами своих экипажей или тех, кто не мог конкурировать всерьез, чтобы не было каких-то громких заявлений, что все делается ради хозяев. А в остальных случаях создавалась видимость, что колея чистится".

Такая же проблема возникла в воскресенье и у скелетонистки Никитиной, которая заняла на этом европейском первенстве только 13-е место. "Традиционно у меня всегда самый быстрый разгон, и после старта я получаю преимущество, - заметила спортсменка. - А сейчас я бежала по щиколотку в снегу, и ничего не получалось. Но если бы погода была нормальной, то смогла бы показать хороший результат".

В соревнованиях бобов-четверок, которые завершали турнир, экипаж Касьянова, финишировавший четвертым, отстал от третьего места на 0,22 секунды.

"Опять нельзя не отметить некачественную уборку снега перед нашим выступлением. В первом заезде мы разгонялись по неубранной колее и потеряли на этом минимум одну десятую секунды. Эта десятая на финише уже преобразовывалась в серьезное отставание, которое было очень сложно отыграть", - сказал после финиша Касьянов.

Опасения перед чемпионатом мира в Германии

Поддержал своих спортсменов и президент Федерации бобслея России Александр Зубков. Он заявил, что в сложившихся обстоятельствах его команда показала достойный результат.

"Очень обидно, но в распределение медалей турнира вмешалась погода, - сказал Зубков. - Вспомните первый заезд бобов-четверок. Первые пять экипажей стартовали по чистому льду, а потом повалил снег, из-за которого пошли большие отставания. Касьянов сделал все от него зависящее, но остался в шаге от медалей. Ему нужно еще больше работать над стартом, чтобы меньше зависеть от погоды".

Глава федерации уверен, что неубранная трасса помешала достойно выступить и бронзовому призеру чемпионата мира 2016 года Елене Никитиной. "Я видел эту гонку - после десяти спортсменок снег вообще перестали убирать, - отметил Зубков. - Лена, славящаяся быстрым разгоном, в этом компоненте оказалась только 11-й, что еще говорить после этого? Нереально догонять, имея такое отставание при разгоне".

Глава Федерации бобслея России считает, что с подобным коварством организаторов соревнований россияне вполне могут столкнуться и на чемпионате мира, который также пройдет в Германии. Зубков призвал своих спортсменов в оставшееся до главного турнира года время еще больше работать над увеличением стартовой скорости, чтобы погода как можно меньше влияла на итоговый результат россиян.