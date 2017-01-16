Первый теннисный турнир серии "Большого шлема" стартует в австралийском Мельбурне

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в понедельник на кортах "Мельбурн- Парка". В основной сетке первого в сезоне турнира "Большого шлема" выступят 17 российских теннисистов.

Открытый чемпионат Австралии по традиции открывает очередной сезон серии "Большого шлема" и в нынешнем сезоне состоится в 105-й раз. Главной надеждой российского тенниса в Мельбурне станет "посеянная" под 8-м номером Светлана Кузнецова. Сильнейшая российская теннисистка последних лет Мария Шарапова год назад принимала участие в Открытом чемпионате Австралии, однако допинг-проба, взятая в Мельбурне, показала наличие запрещенного вещества - мельдония. Срок дисквалификации после рассмотрения апелляции составил 15 месяцев.

Светлана Кузнецова в первом круге встретится с колумбийкой Марианной Дуке Мариньо. Помимо Кузнецовой, в Мельбурне выступят Елена Веснина (14-я "ракетка" турнира), Дарья Касаткина (23), Анастасия Павлюченкова (24), Екатерина Макарова (30), Екатерина Александрова, Ирина Хромачева, Евгения Родина. Квалификацию сумели преодолеть Анна Блинкова, Наталья Вихлянцева и Елизавета Куличкова.

В мужском турнире в основной сетке заявлены Андрей Кузнецов, Константин Кравчук, Карен Хачанов, Михаил Южный, Даниил Медведев, Дмитрий Турсунов и прошедший квалификацию Андрей Рублев.

Первыми "ракетками" турнира являются британец Энди Маррей и немка Ангелик Кербер, которая победила в Мельбурне в прошлом году. Защищать свой титул также будет серб Новак Джокович, имеющий на сей раз лишь второй номер - как и одна из главных фаворитов в женском одиночном разряде Серена Уильямс из США. Джокович и Уильямс являются самыми титулованными теннисистами в истории чемпионата Австралии, победив здесь по шесть раз.

Помимо Шараповой, пропустят турнир получившая ранение при попытке ограбления чешка Петра Квитова, а также Виктория Азаренко из Белоруссии, которая в декабре родила сына.

Пары, микст, юноши и колясочники

В Мельбурне также пройдут соревнования среди пар, в миксте, а также среди юношей и колясочников. В женском парном разряде третий номер имеют олимпийские чемпионки Макарова и Веснина, которая в прошлом году выиграла открытый чемпионат Австралии в миксте - в паре с бразильцем Бруно Соаресом.

Турнир пройдет в течение двух недель на твердом покрытии кортов "Мельбурн-Парка", общий призовой фонд составит 50 млн австралийских долларов ($37,5 млн).

Первый чемпионат Австралии и Азии по теннису прошел в 1905 году, с 1969 года турнир получил открытый статус. В 1999-м титул выиграл Евгений Кафельников, в 2005-м - Марат Сафин. В 2008-м чемпионкой стала Мария Шарапова, которая трижды уступала в финале.

В нынешнем году пройдут еще три традиционных турнира "Большого шлема". 28 мая стартует "Ролан Гаррос" в Париже, 3 июля - лондонский "Уимблдон", 28 августа - Открытый чемпионат США в Нью-Йорке.