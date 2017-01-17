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Должность президента Федерации бокса России будет упразднена 1 февраля

Спорт
17 января, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
По словам вице-президента федерации Дмитрия Лунева, в новой редакции устава усилена руководящая роль исполкома
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Должность президента Федерации бокса России будет упразднена 1 февраля на отчетно-выборной конференции организации. Об этом ТАСС сообщил вице-президент федерации Дмитрий Лунев.

В понедельник в Олимпийском комитете России прошло заседание руководящего состава Федерации бокса России, в котором также приняли участие олимпийский чемпион Вячеслав Яновский, работники олимпийского комитета и другие приглашенные лица. На заседании, в частности, были рассмотрены возможные изменения в уставе организации, согласно которым должность президента Федерации бокса России будет упразднена. Руководящие функции организации будут возложены на человека, который займет новую должность - генерального секретаря, кандидатура которого будет предложена новым руководителем Высшего наблюдательного совета.

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"По поручению исполкома федерации рабочая группа подготовила новую редакцию устава федерации, - сказал Лунев. - В нем усилена руководящая роль исполнительного комитета федерации, и, как следствие, новая редакция устава исключает должность президента федерации. Также в проекте новой редакции устава предусмотрено, что возглавлять исполком федерации вместо президента будет председатель исполкома, избираемый данным органом из своего состава. Проектом новой редакции устава предусмотрена новая должность - генеральный секретарь, который будет являться единоличным исполнительным органом федерации, образование которого в соответствии со ст. 8 ФЗ "Об общественных объединениях" отнесено к компетенции постоянно действующего коллегиального руководящего органа федерации".

"Указанные изменения в структуре органов управления федерации предусматривают перераспределение полномочий органов федерации. Новая редакция устава приведена в соответствии с нормами гражданского законодательства", - добавил Лунев.

Также стало известно, что свою кандидатуру с выборов главы организации в связи с подготовленными изменениями устава снял глава Высшего наблюдательного совета федерации Евгений Муров.

Отчетно-выборная конференция организации, в рамках которой будет утвержден новый устав, пройдет 1 февраля в Москве. Действующим президентом Федерации бокса России является Борис Иванюженков.

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