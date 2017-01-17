Карлович установил рекорд Australian Open по количеству эйсов в одном матче

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Хорват Иво Карлович установил рекорд по количеству эйсов в одном матче в истории Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

37-летний теннисист выполнил 75 подач навылет в матче первого круга против аргентинца Орасио Себальоса (6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20). Предыдущее достижение принадлежало шведу Йоахиму Юханссону (51 эйс), установленное им в 2005 году.

Также Карлович и Себальос установили рекорд турнира по количеству геймов, сыгранных в пятом сете. В 2003 году американец Энди Роддик выиграл решающую партию у марокканца Юнеса Эль-Айнауи со счетом 21:19.