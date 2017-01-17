Боец Шлеменко планирует в 2017 году провести поединок за титул чемпиона Bellator

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Известный российский боец Александр Шлеменко рассчитывает провести бой за титул чемпиона Bellator в 2017 году. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Алексей Жернаков.
Ранее стало известно, что Шлеменко 3 марта в Москве проведет поединок в рамках российской организации М-1. Предположительно его соперником станет россиянин Рамазан Эмеев.
"Компенсация не нужна, - сказал Жернаков. - Мы уже давно сотрудничаем с Bellator, и это не первый раз, когда при эксклюзивных контрактах наших бойцов я получаю разрешение на бой в другой организации. Что касается Александра, то у него еще несколько боев по контракту, и, конечно, расчет на титульный бой с учетом его амбициозности есть".
Шлеменко, являющийся бывшим чемпионом Bellator, в конце октября прошлого года нокаутировал американца Кендалла Гроува. Этот поединок стал первым для россиянина после перерыва, связанного с дисквалификацией из-за подозрений в употреблении запрещенных препаратов.
Россиянин уже выступал в М-1 во время дисквалификации и становился чемпионом организации. Всего в активе Шлеменко 54 победы (37 нокаутом) и девять поражений.