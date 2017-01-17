Суд отказался разъединить иски властей города и "Трансстроя" по "Зенит-Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказался разъединить ранее объединенные иски комитета по строительству и корпорации "Трансстрой" по разрыву контракта на строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении жалобы отказать", - сказала судья.

В ходе заседания представитель компании, которая оспаривала объединение исков, отметил, что они не согласны с тем, под каким номером объединили дела, а также с тем, в ведение кого судьи передано дело. При этом "Трансстрой" ранее сам настаивал на объединении дел, но результат оказался не тем, каким ожидала его увидеть компания, пояснил на заседании представитель.

"Суд якобы удовлетворил ходатайство, но о другом. Дело передали в производство не тому судье", - сказал представитель и добавил, что, по их мнению, дело должно было быть передано тому судье, в чье производство ранее поступило дело. Как сказал представитель комитета на заседании, в один день были приняты два заявления по делу, и одно из них было в ведении судьи Хохлова, который и продолжил рассматривать объединенные дела. "Нет основания для жалобы", - сказал представитель.

Ранее шесть исков были объединены в три производства. В суде комитет по строительству города отстаивает свои права по трем искам к бывшим генподрядчикам, среди них признание расторгнутым контрактов на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ, благоустройство прилегающих территорий и завершение работ по строительству стадиона.

Кроме того, бывшие генподрядчики также подали три иска к комитету по строительству о признании недействительным расторжения контракта в одностороннем порядке и взыскании убытков.

"Трансстрой" в Петербурге

Корпорация "Трансстрой", ранее связываемая с Олегом Дерипаской, в 2014 году вышла на рынок строительства метрополитена в Петербурге, выиграв конкурс на проектирование и строительство депо "Южное". "Трансстрой" тогда предложил выполнить работы за 6,631 млрд руб. До прихода "Трансстроя" строительством метрополитена в Петербурге занимался единственный участник рынка - местный "Метрострой".

Депо "Южное" входит во вторую очередь строительства Фрунзенского радиуса в южной части Петербургского метрополитена. Оно появится на территории площадью 356,8 тыс. кв. м в створе Бухарестской улицы за кольцевой автодорогой. Всего в ближайшие годы на Фрунзенском радиусе (от станции метро "Международная" вниз) планируется построить станции "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Шушары" с депо.

За последнее время власти расторгают уже второй крупный контракт с "Трансстроем".

В июле администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона "Зенит-Арена" с генподрядчиком компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд рублей из запланированных 5,5 млрд рублей. Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города.

Новым генподрядчиком по достройке стадиона и прилегающих территорий стала петербургская компания "Метрострой".

Впоследствии бывший генподрядчик "Инжтрасстрой-СПб" подал иски к властям города с целью оспорить односторонний разрыв контракта и вернуть невыплаченный аванс. Администрация подала ответные иски к бывшему генподрядчику.