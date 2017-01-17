Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 59.4
€ 63.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы Roland Garros не определились с предоставлением Шараповой wild card

Спорт
17 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Решение по теннисистам, которые получат wild card, будет принято за 15 дней до начала турнира
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/THAIS LLORCA

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису пока не определились с предоставлением россиянке Марии Шараповой wild card ("специальное приглашение") для участия в турнире, решение будет принято за 15 дней до начала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Открытого чемпионата Франции.

Смотрите также
Мария Шарапова
Шарапова не будет проводить выставочные матчи до официального возвращения на корт

Ранее сообщалось, что организаторы турнира серии "Мастерз" в Риме, который пройдет с 15 по 21 мая, предоставят Шараповой wild card. Россиянка впервые примет участие в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

"У нас еще достаточно времени, чтобы подумать и принять решение, - сказали в пресс-службе Открытого чемпионата Франции. - Решение по теннисистам, которые получат wild card, будет принято за 15 дней до начала турнира".

Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016 на два года за употребление мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил отстранение, и на корт Шарапова сможет вернуться 26 апреля 2017 года.

Открытый чемпионат Франции - 2017 пройдет с 22 мая по 11 июня. Это последний турнир Большого шлема, в котором побеждала Шарапова (2014).

Смотрите также

Мария Шарапова продолжит работу с тренером Гренефельдом
Организаторы турнира в Риме обещали Шараповой wild card
Тарпищев: Шарапова вернется в число ведущих теннисисток, если сохранила скорость
Шарапова проведет первый официальный матч после дисквалификации 26 апреля

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Roland Garros Допинг-скандал вокруг Марии Шараповой
В других СМИ
Реклама
Фото
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
18
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Си Цзиньпин пообещал содействовать урегулированию кризиса на Украине
2
Путин: заказчики доклада об имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже проституток"
3
Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии
4
СМИ: Минтруд прогнозирует рост реальных зарплат в 2017 году
5
Полиция задержала напавшего на ночной клуб в новогоднюю ночь в Стамбуле
6
Сирийские войска перешли в контратаку в районе Дейр-эз-Зора и Пальмиры
7
Минздрав не предлагал разрешить скорым таранить блокирующие автомобили
Темы дня
Реклама