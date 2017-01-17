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Волонтерская программа ЧМ-2018 в России собрала рекордные 177 тыс. заявок

Спорт
17 января, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Количество желающих стать волонтерами почти на 25 тысяч человек превышает предыдущий рекорд, установленный перед ЧМ-2014
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Волонтерская программа Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, которые пройдут в России, собрала рекордные 177 тысяч заявок. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Отмечается, что количество желающих стать волонтерами почти на 25 тысяч человек превышает предыдущий рекорд, установленный перед мировым первенством 2014 года в Бразилии. Волонтерская программа была запущена 1 июня 2016 года в Москве при участии президента России Владимира Путина, президента ФИФА Джанни Инфантино и чемпиона мира 2010 года в составе сборной Испании Карлеса Пуйоля. Прием заявок завершился 30 декабря.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года, в группе A турнира сыграют хозяева - сборная России, а также команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B жеребьевка определила сборные Германии, Чили, Австралии и чемпиона Африки (определится 5 февраля).

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