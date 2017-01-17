Чемпион ОИ-2010 в супергиганте Свиндаль пропустит остаток сезона из-за травмы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2010 года в супергиганте норвежец Аксель Лунд Свиндаль пропустит остаток сезона, включая чемпионат мира 2017 года по горнолыжному спорту, из-за перенесенной операции на колене. Об этом он написал в своем Instagram.

34-летний Свиндаль из-за травмы колена полностью пропустил Кубок мира сезона-2014/15, а также остаток сезона-2015/16. В сентябре 2016 года норвежский горнолыжник вернулся к соревнованиям, однако в декабре его здоровье опять ухудшилось и он закончил выступления.

"Хорошая новость состоит в том, что велика вероятность того, что следующей зимой я буду чувствовать себя гораздо лучше. Плохая - что я вновь на костылях и этой зимой на лыжи больше не встану", - написал горнолыжник.

Отмечается, что на восстановление от травмы уйдет порядка шести месяцев.

Свиндаль является пятикратным чемпионом мира по горнолыжному спорту, а также двукратным обладателем Кубка мира.

Чемпионат мира пройдет в Санкт-Морице с 6 по 19 февраля.

Here we go again... Ever since the Val Gardena downhill I've had a strange feeling in my knee. Something didn't seem right. We did MRI scans and manual checkups, but couldn't really determine 100% if something was wrong or not. After trying the training runs in Wengen I made up my mind. Something's not right...,and we needed to figure out what. Together with the medical team I took the decision to do another surgery. What they found was a meniscus that was no longer attached to the bone. That's no good in a downhill course... Meniscus not attached means no function, and no function means every landing on a jump and every hit to the knee is painful. The good part is that there are great chances of this being much better next winter. The bad part is that it's back to the crutches and no more skiing this winter... Hmmmm. Sounds familiar.. But if it can be better next year, it's more than worth it:) Фото опубликовано Aksel Lund Svindal (@asvindal) Янв 17 2017 в 3:05 PST