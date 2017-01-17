Источник: "Локомотив" продлил просмотр футболиста Коре до 19 января

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" продлил просмотр французского нападающего Александра Коре до 19 января. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Коре, принадлежащий литовскому клубу "Стумбрас", проходит просмотр в "Локомотиве" на первом учебно-тренировочном сборе команды в испанской Эстепоне. В понедельник он забил два гола в товарищеском матче с молодежным составом бременского "Вердера" (2:0). Ранее главный тренер железнодорожников Юрий Семин рассказывал ТАСС, что французский 25-летний нападающий пробудет на сборе "Локомотива" до 16 января включительно.
"Коре точно останется в "Локомотиве" до следующей игры. На него еще посмотрят, затем будут решать", - сказал собеседник агентства.
Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол. Следующий контрольный матч на сборе в Испании "Локомотив" проведет 19 января против швейцарского "Базеля". Сбор команды завершится 23 января.