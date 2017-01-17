Вратарь "Челси" Куртуа сообщил партнерам по команде, что летом может перейти в "Реал"

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вратарь английского футбольного клуба "Челси" Тибо Куртуа летом 2017 года может перейти в испанский "Реал". Об этом сообщает портал Football Espana.
Отмечается, что 24-летний бельгиец сообщил об этом своим партнерам по команде. Ранее сообщалось, что в случае его ухода "Челси" предпримет попытку приобрести вратаря испанского "Атлетико" Яна Облака.
Куртуа стал игроком "Челси" в 2011 году, но до 2014 года выступал на правах аренды за испанский "Атлетико". В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч и пропустил 15 голов.