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FIS проверит правомерность выступления в Удмуртии отстраненного лыжника Вылегжанина

Спорт
17 января, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Чемпион мира 2015 года принял участие в первом и втором турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы
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Максим Вылегжанин

Максим Вылегжанин

© EPA/Jon Olav Nesvold

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) проверяет правомерность выступления в чемпионате Удмуртии Максима Вылегжанина, который был временно отстранен от участия в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

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Чемпион мира 2015 года Вылегжанин принял участие в первом (7-8 января) и втором (14-15 января) турах чемпионата Удмуртии, одержав две победы. Также 4 января он выступил на турнире "Рождественская лыжня" в Удмуртии. Спортсмен перед соревнованиями удостоверился, что ему можно было выходить на старт, о чем он сообщил ТАСС.

"В разделе 10.12 антидопинговых правил FIS четко прописано, что отстраненный спортсмен не может соревноваться в турнирах под эгидой FIS, его национальной лыжной ассоциации, клубов и так далее. FIS в настоящее время совместно с Ассоциацией лыжных видов спорта России осуществляет контроль за тем, чтобы эти правила были правильно поняты и исполнялись", - говорится в сообщении FIS.

"Если спортсмен нарушает правила временного отстранения, то оно не будет учитываться в случае наложения дисквалификации", - отмечает международная федерация.

23 декабря шесть членов сборной России по лыжным гонкам были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года в Сочи. Основанием для наказания послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Помимо Вылегжанина, в числе отстраненных спортсменов олимпийский чемпион Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

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