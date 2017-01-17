Футболист Санья оштрафован на £40 тыс. за комментарий в соцсети

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Игрок английского клуба "Манчестер Сити" Бакари Санья оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на £40 тысяч за комментарий в социальной сети Instagram после победы над "Бернли". Об этом сообщает пресс-служба FA.

Во вторник FA сообщила, что Санья оштрафован независимой комиссией по регулированию за неправомерные действия за комментарий, размещенный в социальной сети. Также организация предупредила французского футболиста о недопустимости подобного поведения в будущем.

2 января в 20-м туре чемпионата Англии состоялся матч между "Манчестер Сити" и "Бернли", завершившийся победой хозяев поля со счетом 2:1. На 31-й минуте главный судья встречи Ли Мэйсон удалил бразильского полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо.

"10 против 12, но все равно сражались и победили, как команда", - написал Санья после матча. Позже французский защитник отредактировал пост, убрав численное соотношение сил на поле.