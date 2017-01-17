СМИ: "Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении Диего Косты

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Испанские футбольные клубы "Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении нападающего английского "Челси" Диего Косты. Об этом сообщает британская газета Independent.
Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером "Челси" Антонио Конте, из-за чего 28-летний форвард сборной Испании тренируется отдельно от других игроков команды. Однако Конте заявлял, что у Косты есть проблемы со спиной. Кроме того, появилась информация, что один из китайских клубов предложил футболисту контракт с зарплатой £30 млн в год.
Отмечается, что "Атлетико", за который Коста выступал до перехода в "Челси", проявляет активный интерес к игроку, так как существует высокая вероятность перехода полузащитника команды Антуана Гризманна в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года.
Коста выступает за "Челси" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.