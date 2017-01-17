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СМИ: "Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении Диего Косты

Спорт
17 января, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС
Ранее сообщалось, что испанский форвард поссорился с главным тренером "Челси" Антонио Конте, из-за чего теперь тренируется отдельно от других игроков команды
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Диего Коста

Диего Коста

© EPA/HANNAH MCKAY

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Испанские футбольные клубы "Барселона" и "Атлетико" заинтересованы в приобретении нападающего английского "Челси" Диего Косты. Об этом сообщает британская газета Independent.

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Ранее сообщалось, что Коста поссорился с главным тренером "Челси" Антонио Конте, из-за чего 28-летний форвард сборной Испании тренируется отдельно от других игроков команды. Однако Конте заявлял, что у Косты есть проблемы со спиной. Кроме того, появилась информация, что один из китайских клубов предложил футболисту контракт с зарплатой £30 млн в год.

Отмечается, что "Атлетико", за который Коста выступал до перехода в "Челси", проявляет активный интерес к игроку, так как существует высокая вероятность перехода полузащитника команды Антуана Гризманна в английский "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года.

Коста выступает за "Челси" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

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