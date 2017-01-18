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FIA одобрила продажу "Формулы-1" корпорации Liberty Media

Спорт
18 января, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
В декабре 2016 года корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила продажу прав на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" американской корпорации Liberty Media. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

В среду в Женеве состоялось заседание Всемирного совета по автоспорту, на котором его члены единогласно одобрили сделку.

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"Liberty и FIA намерены сотрудничать, чтобы создать конструктивные отношения, которые на долгое время обеспечат дальнейший успех и развитие "Формулы-1", - говорится в сообщении.

Ранее акционеры Liberty Media одобрили приобретение прав на "Формулу-1". Закрытие сделки по выкупу окончательной доли мажоритарного акционера "королевских гонок" CVC Capital ожидается до конца первого квартала 2017 года. Liberty Media в сентябре выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку.

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