FIA одобрила продажу "Формулы-1" корпорации Liberty Media

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Международная автомобильная федерация (FIA) одобрила продажу прав на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" американской корпорации Liberty Media. Об этом сообщает пресс-служба FIA.

В среду в Женеве состоялось заседание Всемирного совета по автоспорту, на котором его члены единогласно одобрили сделку.

"Liberty и FIA намерены сотрудничать, чтобы создать конструктивные отношения, которые на долгое время обеспечат дальнейший успех и развитие "Формулы-1", - говорится в сообщении.

Ранее акционеры Liberty Media одобрили приобретение прав на "Формулу-1". Закрытие сделки по выкупу окончательной доли мажоритарного акционера "королевских гонок" CVC Capital ожидается до конца первого квартала 2017 года. Liberty Media в сентябре выкупила 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре корпорация привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку.