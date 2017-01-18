Канарейкин: хоккеист "Авангарда" Соботка получил травму нижней части тела

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба "Авангард" Владимир Соботка получил травму нижней части тела в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом". Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин.

"Авангард" победил "Металлург" в гостях со счетом 5:3. Соботка получил повреждение в первом периоде и покинул лед.

"У него травма, как сейчас говорят, нижней части тела. Вечером разберемся: и по Соботке, и по Дэвиду Буту, который не играл после первого периода, - сказал Канарейкин. - Неизвестно, сыграют ли оба завтра".

Соперники проведут еще одну очную встречу в четверг также в Магнитогорске. Соботка был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет 21-22 января в Уфе.