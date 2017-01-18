Волейболисты московского "Динамо" проиграли "Заксе" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб "Динамо" (Москва) проиграл польской "Заксе" со счетом 1-3 в домашнем матче Лиги чемпионов.

"Динамо" потерпело первое поражение в трех стартовых встречах турнира и уступило лидерство в группы А полякам, в активе которых три победы.

Следующую встречу в рамках турнира россияне проведут на выезде 31 января с тем же соперником.