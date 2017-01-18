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Французский футболист Александр Коре покинул сбор московского "Локомотива"

Спорт
18 января, 21:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
25-летний нападающий тренировался с клубом с прошлой недели, приняв участие в контрольном матче с молодежным составом бременского "Вердера", в котором забил два мяча
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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Французский футболист литовского "Стумбраса" Александр Коре покинул тренировочный сбор московского "Локомотива", который проходит в испанской Эстепоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Он покинул сбор, но вероятность его перехода в "Локомотив" сохраняется. Не исключено, что он отправится и на второй сбор", - сказал источник.

25-летний нападающий тренировался с "Локомотивом" с прошлой недели, в частности, приняв участие в контрольном матче с молодежным составом бременского "Вердера" (2:0), в котором он забил два мяча.

В пресс-службе "Локомотива" подтвердили информацию, что Коре уехал со сбора. "В самом деле, Александр Коре покинул расположение команды. Тренерский штаб продолжит наблюдение за футболистом", - сказал ТАСС руководитель департамента по связям с общественностью клуба Андрей Бодров.

Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.

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