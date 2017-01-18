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Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ

Спорт
18 января, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:0, голкипер "Динамо" Александр Еременко в девятый раз отыграл "на ноль" в сезоне и установил личный рекорд по количеству "сухих" матчей в регулярном чемпионате
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над столичным ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственная заброшенная шайба на счету Алексея Терещенко (37-я минута).

Голкипер Александр Еременко в девятый раз отыграл "на ноль" в сезоне и установил личный рекорд по количеству "сухих" матчей в регулярном чемпионате. Кроме того, вратарская бригада бело-голубых Еременко и Александр Лазушин установила рекорд чемпионатов КХЛ по количеству матчей, в которых голкиперы не пропускали шайб - 11. Для Еременко эта встреча стала 80-й в чемпионатах России, когда он оставлял ворота в неприкосновенности.

Еременко также повторил клубный рекорд, который установил являющийся сейчас тренером голкиперов "Динамо" Виталий Еремеев по количеству "сухих" матчей в истории бело-голубых - 53.

В турнирной таблице Западной конференции бело-голубые идут пятыми, набрав 92 очка в 52 матчах, армейцы занимают второе место (114 баллов после 51 игры).

В следующем матче 23 января "Динамо" примет челябинский "Трактор", ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с московским "Спартаком".

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