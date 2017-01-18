"Ак Барс" в овертайме обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" в овертайме одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Стефан Эллиотт (11-я минута), Иржи Секач (18), Джастин Азеведу (29, 30), Михаил Йордан (59) и Артем Лукоянов (61). У проигравших отличились Александр Логинов (2, 36), Линус Умарк (21), Александр Нестеров (23) и Томаш Мертл (27).

Четыре результативные передачи в матче на счету 19-летнего форварда уфимцев Кирилла Капризова, который в начале января стал лучшим игроком молодежного чемпионата мира по хоккею.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает третью строчку, набрав в 53 матчах 99 очков, "Салават Юлаев" с 80 баллами после 52 игр идет пятым.

В следующем матче 25 января "Ак Барс" примет "Сибирь", "Салават Юлаев" 23 января в гостях встретится с подмосковным "Витязем".