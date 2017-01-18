Тренер: в составе ЦСКА не нашлось хоккеиста, который смог бы переломить игру с "Динамо"

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МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. В составе московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Динамо" не нашлось игрока, который смог бы переломить ход встречи. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
ЦСКА в гостевом матче уступил "Динамо" со счетом 0:1. Единственная шайба на счету капитана бело-голубых Алексея Терещенко.
"Есть разочарование от матча. В актив можно занести первый период и начало второго, но огорчило то, что в третьем периоде у нас не было шансов взять эту игру. Соперник не дал нам этого сделать, мы не пытались забрать матч, не нашлось ни одного человека, который смог переломить ход встречи. Жалко, что вся команда сыграла слабо", - отметил Квартальнов.
Главный тренер "Динамо" Сергей Орешкин поблагодарил подопечных за старание и терпение. "Спасибо ребятам, восьмая игра, все проходят на пределе, на максимуме. Сегодня мы понимали, что играем против мобильного, мощного, быстрого ЦСКА. Просто к этому надо быть готовым, и мы были готовы, старались, терпели и смогли", - отметил специалист.
В турнирной таблице Западной конференции бело-голубые идут пятыми, набрав 92 очка в 52 матчах, армейцы занимают второе место (114 баллов после 51 игры).
В следующем матче 23 января "Динамо" примет челябинский "Трактор", ЦСКА в тот же день в гостях сыграет с московским "Спартаком".