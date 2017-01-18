Хоккеист ЦСКА Светлаков выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

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МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков, получивший сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Динамо", выбыл на неопределенный срок. Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
ЦСКА в гостевом матче уступил "Динамо" со счетом 0:1. Светлаков получил травму в первом периоде в результате столкновения с защитником бело-голубых Ильей Никулиным.
"У него сотрясение, не знаю, насколько он выбыл. Жалко Андрюху, нам его не хватило в большинстве, просто ничего не получалось в игре в неравных составах", - сказал Квартальнов.
В текущем сезоне 20-летний Светлаков в 34 играх отметился четырьмя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.
ЦСКА после 51 матча набрал 114 очков и занимает второе место в Западной конференции.