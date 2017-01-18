Ничушкин: поражение от московского "Динамо" опустит хоккеистов ЦСКА с небес на землю

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от московского "Динамо" поможет игрокам ЦСКА опуститься с небес на землю и лучше подготовиться к матчам плей-офф. Таким мнением с журналистами поделился нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин.

ЦСКА на выезде уступил "Динамо" со счетом 0:1. Ничушкин впервые появился на льду после травмы, которую он получил 20 декабря в матче с тольяттинской "Ладой".

"Чувствую себя хорошо, но плохо, что проиграли, нужно было реализовывать свои моменты. Где-то мы потеряли нить игры после двух хороших периодов, а в третьем слишком много смазали, из-за чего, наверное, и не смогли дожать соперника. Конечно, сегодня был очень важный матч, тем более, не так далеко до плей-офф. Это поражение опустит нас на землю, будем больше стараться и готовиться к играм на вылет", - заявил Ничушкин.

В первом периоде Андрей Светлаков получил сотрясение мозга в столкновении с защитником соперника Ильей Никулиным. "Жаль Андрея, надеюсь, что он скоро выйдет на лед", - сказал Ничушкин.

ЦСКА, набрав 114 очков после 51 игры, занимает второе место на Западе. В следующей игре армейцы 23 января на выезде сыграют со "Спартаком".