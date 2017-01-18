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Минспорт РФ согласовал проведение конференции министров спорта стран ЮНЕСКО в Казани

Спорт
18 января, 22:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Свою подпись под документом поставила генеральный директор организации Ирина Бокова
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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ от лица правительства подписало соглашение с ЮНЕСКО о проведении в Казани совещания министров спорта стран-членов международной организации. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Сегодня мы подписали соглашение с ЮНЕСКО о проведении в Казани совещания министров спорта. Соглашение подписала генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Конференция будет посвящена вопросам реализации хартии физического воспитания и спорта и итогам берлинской декларации. Мы уже осуществляем подготовку к данному мероприятию", - заявил министр.

"В России соберутся лидеры мирового спортивного движения, министры спорта различных стран. Это крупнейшее совещание всех руководителей спортивного движения. На нем будут подниматься вопросы толерантности в спорте, развития, целостности спорта, его доступности, его экономической составляющей", - добавил Колобков.

Конференция пройдет 5-7 июля 2017 года. Она проводится каждые четыре года, предыдущая состоялась в 2013 году в Берлине.

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